Джеррард отреагировал на поражение «Ливерпуля» от «Реала»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о действиях игроков мадридского «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов против мерсисайдцев.

«Это был мастер-класс от «Реала» по игре в защите. Конечно, Куртуа показал феноменальное выступление, но вы только взгляните на действия линии обороны мадридцев. Защитники «Реала» очень спокойно действовали под огромным давлением соперника. Они провели образцовый поединок», - цитирует Стивена BT Sport.

Напомним, что «Реал» победил со счетом 1:0. Единственный мяч забил бразилец Винисиус Жуниор.