Газзаев — о финале Лиги чемпионов: Настоящий финал от лучших команд мирового футбола

Бывший наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев поделился с журналистами своим мнением по поводу финала Лиги чемпионов.

Газзаев сказал «Чемпионату», что команды подарили болельщикам зрелищный футбольный спектакль. Опытный специалист отметил, что это был настоящий финал от лучших команд мирового футбола. Экс-тренер ЦСКА добавил, что встреча смотрелась на одном дыхании, а исполнительское мастерство игроков просто завораживало.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов футболисты мадридского «Реала» обыграли «Ливерпуль» с минимальным счётом 1:0.