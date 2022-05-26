Каррагер: «Реалу» везло раньше, но теперь фаворитом будет «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает «Ливерпуль» фаворитом в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Реал» проиграл больше игр в Лиге чемпионов, чем «Ливерпуль» за весь сезон вместе взятый. Вы могли бы сказать, что «страсть «Реала» всегда делает его победителем», но во всех играх плей-офф ему просто очень везло», - сказал Каррагер.

Тем не менее, он отметил, что субботний матч будет «чрезвычайно интригующим столкновением». В финале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Игра пройдет 28 мая в Париже.