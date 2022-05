На мяче для финала Лиги чемпионов напишут призывы к миру

Кампания по «принуждению к миру» в разгаре, и она затронет также и финал Лиги чемпионов. На мяч компании Adidas, которым сыграют финалисты самого престижного клубного турнира в Европе, будут нанесены надписи, призывающие к миру. Почему они появились только в этом году, хотя войны в мире есть каждый год - вопрос, что называется, риторический.

После игры мяч будет продан с благотворительного аукциона, средства пойдут в кассу UNHCR - организации при ООН, занимающейся проблемами беженцев.

Финал Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая, в нем сойдутся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

THE CHAAAAAAAAAMPIONS​

​

We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2