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Лига чемпионов

На мяче для финала Лиги чемпионов напишут призывы к миру

26 Мая 2022 • 01:18 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.50
28.05 22:00

Кампания по «принуждению к миру» в разгаре, и она затронет также и финал Лиги чемпионов. На мяч компании Adidas, которым сыграют финалисты самого престижного клубного турнира в Европе, будут нанесены надписи, призывающие к миру. Почему они появились только в этом году, хотя войны в мире есть каждый год - вопрос, что называется, риторический.

После игры мяч будет продан с благотворительного аукциона, средства пойдут в кассу UNHCR - организации при ООН, занимающейся проблемами беженцев.

Финал Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая, в нем сойдутся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

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Лига Чемпионов мяч
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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