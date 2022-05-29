Эксперт Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Еленой Григорьевской поделился мнением о финале Лиги чемпионов.

- Какие впечатления оставил финал Лиги чемпионов?

- Я болел за «Ливерпуль». Он создал очень много моментов, но не смог забить. Здорово сыграл Куртуа. А потом англичане пропустили. Они сами в этом виноваты – проморгали момент. Был прострел, на который никто не пошел. А в целом, «Реал» показал не очень впечатляющую игру, зато «Ливерпуль» мне по игре понравился. Были интересные комбинации, создавались моменты, но больше повезло «Реалу». Жалко, конечно.

- Почему после пропущенного гола «Ливерпулю» не удалось перевернуть игру, ведь были три замены? Сил не хватило после сложного сезона?

- Когда не реализовываешь такие моменты, в которых на 90% мяч должен залетать, то настроение падает. Появляется наплевательское отношение, мол, все равно не забьем, потому что нет везения. Вот этим все и закончилось. А ведь у «Реала», по сути, был один момент. Больше ничего интересного он не создал. Он катал мяч посередине, ждал какого-то случая. Дождался идиотского прострела, с которого и забил. Считаю, что «Ливерпуль» был больше достоин трофея, показал более интересный футбол.

- Куртуа герой финала?

- Конечно. Бывают у голкиперов такие игровые всплески. Вот он и получился. Куртуа на все среагировал, даже на какие-то отскоки, ошибки своих защитников, рикошеты. Это очень сложно. Он играл на сумасшедшем настрое. Его игра в этом матче войдет в историю.

Реклама

- Куртуа хорошо играл не только в этом финале, ведь если смотреть статистику, в этой Лиге чемпионов он совершил 57 сейвов. Например, у голкипера «Ливерпуля» Алиссона – 14 спасений.

- Он тащил команду в этом Лиге чемпионов. Как Акинфеев тащит ЦСКА. Бывают такие сумасшедшие сезоны. А потом может быть провал. И забудут все заслуги этого вратаря, а то еще и грязью поливать будут.

- В чем сила этого «Реала», ведь сложнее пути к трофею трудно представить: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»?

- Испанцы не торопятся с результатом и выживают какой-то момент. В финале обороне не была очень надежна, просто все сделал вратарь. Команда держит мяч хорошо, хотя не в этом дело. В финале группа атаки не создала практически ни одного момента для стопроцентного взятия ворот. Они выжидали, и получилось забить. После чего у соперника опустились руки. Тем более он сам никак не мог забить.

- Анчелотти выиграл четвертый финал Лиги чемпионов. Это абсолютный рекорд. Какова его заслуга в успехе, ведь он создал коллектив, который никогда не опускает руки?

- Роль, конечно, огромная в создании команды. Надо уметь сплотить ребят и разговаривать с каждым футболистов в коллективе. Они все разные. У кого-то есть обиды, что его не ставят. Надо каждому объяснить, что он дождется своего часа. Это очень сложный процесс, тем более там звезды. Не так много тренеров, которые умеют разговаривать с игроками. А если не умеешь, обязательно начнутся распри в коллективе, группировки. Большое искусство, чтобы этого не было, а коллектив был сплоченный. Чтобы все боролись, и каждый чувствовал себя на своем месте. Видно, этот тренер умеет работать с коллективом, отсюда и результат.

- Как отнеслись к задержке финала почти на сорок минут? И как оцениваете ситуацию с беспорядками, применением слезоточивого газа, безбилетниками, которые прыгали через забор?

- Отрицательно отношусь. Не было порядка, но французы сами виноваты. За это стадионы штрафуют. Это безобразие – люди лезли через заборы, и полиция ничего не могла сделать. Это внесло нервозную обстановку в команды. Тем более такая задержка по времени. Игра могла бы по-другому сложиться.

Реклама

- Если финал состоялся бы в Питере, сложно представить что-то подобное. Согласны?

- Нет, конечно. Такого не было бы. У нас всегда обеспечен порядок. А в Париже было просто безобразие.

Елена Григорьевская