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Лига чемпионов

По количеству ударов по воротам в финале ЛЧ Салах уступил лишь одному игроку за всю историю турнира

29 Мая 2022 • 07:43 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

«Ливерпуль» столкнулся с серьезным невезением в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала», команда Юргена Клоппа выбрала атакующую тактику и много угрожала воротам бельгийского голкипера мадридцев Тибо Куртуа. Однако из 24 ударов по его воротам ни один не достиг своей цели.

Сорок процентов всех ударов «Ливерпуля» по воротам «Реала» нанес египетский форвард Мохамед Салах - девять ударов. За всю историю финалов Лиги чемпионов лишь Арьен Роббен из «Баварии» чаще бил по воротам в ходе матча - это было в финале 2012 года против «Челси», тогда Роббен бил по воротам соперника целых 15 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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