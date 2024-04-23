Мусиала — о матче с «Реалом»: «На поле сойдутся две лучшие команды Европы»

Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала поделился комментарием о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Реалом».

— Я очень жду встречу с «Реалом» на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Это будут важные матчи, ведь на поле сойдутся две лучшие команды Европы, — приводит слова Мусиалы Sport Bild.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

Первая полуфинальная игра Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится 30 апреля, а ответный поединок запланирован на 8 мая.