Аршавин — о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов: Нас бы за такое «полировали» от и до

Бывший футболист «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов.

Аршавин сказал «Р-Спорт», что ему абсолютно всё равно на то, как в Париже прошёл финал Лиги чемпионов, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Если бы подобные беспорядки прошли в России, то нас бы за такое до сих пор «полировали» от и до», - сказал экс-игрок российской сборной.

Напомним, что из-за беспорядков финальный поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с задержкой. В итоге мадридский клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0.