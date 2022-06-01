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Лига чемпионов

Аршавин — о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов: Нас бы за такое «полировали» от и до

01 Июня 2022 • 10:59 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший футболист «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов.

Аршавин сказал «Р-Спорт», что ему абсолютно всё равно на то, как в Париже прошёл финал Лиги чемпионов, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Если бы подобные беспорядки прошли в России, то нас бы за такое до сих пор «полировали» от и до», - сказал экс-игрок российской сборной.

Напомним, что из-за беспорядков финальный поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с задержкой. В итоге мадридский клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Лига Чемпионов
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