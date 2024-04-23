Хулиан Альварес: «Трудно смириться с вылетом из Лиги чемпионов»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о настрое команды после недавнего вылета из Лиги чемпионов.

«Горожане» покинули самый престижный еврокубок на стадии четвертьфинала, уступив мадридскому «Реалу» в серии послематчевых пенальти после ничьей 4:4 по сумме двух встреч.

«На прошлой неделе было тяжело. Это Лига чемпионов, всегда хочется побеждать, но мы должны быть сильными – у нас есть шанс снова выиграть Премьер-лигу и Кубок Англии. Мы должны постараться выиграть каждый матч, и в таком случае мы добьёмся своего.

В прошлом сезоне мы боролись с «Арсеналом», в этом – с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Это две отличные команды с отличным подбором игроков. Но мы станем чемпионами, если выиграем все свои матчи», – сказал в интервью Sky Sports Альварес.