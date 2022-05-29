«Реал» - первый клуб, выигравший Лигу чемпионов, несмотря на поражение от молдавского клуба

Путь мадридского «Реала» к победе в Лиге чемпионов начинался с конфуза - во втором туре группового раунда испанский гранд проиграл молдавскому «Шерифу», да еще и на своем поле. Это было первое из четырех поражений в Лиге чемпионов, которые потерпел «Реал» в текущем сезоне - и это количество равно количеству поражений «Ливерпуля» во всех турнирах вместе взятых, их также четыре.

Стоит заметить, что мадридский «Реал» - первый клуб, когда-либо проигрывавший молдавскому клубу, но при этом обладающим статусом победителя Лиги чемпионов. Такой вот любопытный антирекорд мадридского «Реала».