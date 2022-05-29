Президент «Реала» назвал Куртуа лучшим вратарём в мире

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высоко оценил игру бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Перес заявил журналистам, что у бельгийского вратаря получился невероятный сезон с большим количеством спасений. Президент «Реала» отметил, что Куртуа является лучшим голкипером в мире и именно по этой причине «сливочные» в своё время подписали его. Функционер добавил, что Тибо настоящий мадридиста.

Напомним, что Тибо Куртуа был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором футболисты «Реала» сумели обыграть «Ливерпуль» со счётом 1:0. Бельгиец в этом сезоне также выиграл чемпионат Испании.