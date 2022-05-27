Клопп – о финале Лиги чемпионов: «Матч состоится не в Санкт-Петербурге – такой посыл должна получить Россия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал решение перенести финальный матч Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Я рад, что эта игра состоится, на это есть тысяча причин. Финал состоится, но не в Санкт-Петербурге. Именно такой посыл должна была получить Россия.

Жизнь продолжается, хотя её пытаются разрушить. Этот финал будет для людей Украины», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, УЕФА ранее изменил место финального матча Лиги чемпионов. Изначально планировалось, что решающий матч ЛЧ пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газмром Арене», но из-за военной специальной операции России на Украине УЕФА перенёс встречу в пригород Парижа.

Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» состоится на стадионе «Стад де Франс». Встреча пройдёт 28 мая, начало – в 22:00 мск.