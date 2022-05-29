Канчельскис: Спасибо «Реалу» и Анчелотти, что наказали пижонов из «Ливерпуля»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Росси Андрей Канчельскис высказался по поводу поражения «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

Канчельскис сказал «Чемпионату», что «Реал» выиграл по делу и доказал, что «Ливерпуль» слишком много говорит. Экс-игрок отметил, что нужно сказать спасибо «сливочным» и их тренеру Карло Анчелотти за то, что они наказали пижонов из «Ливерпуля». Эксперт добавил, что в своё время тоже наказывал мерсисайдцев за подобное поведение.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов мадридская команда под руководством Карло Анчелотти обыграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.