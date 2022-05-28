Финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет с «Ливерпулем» отложен на 20 минут.

Связано это с тем, что по данным французских СМИ, на стадион каким-то образом прорвались фанаты «Ливерпуля» без билетов. Это спровоцировало массовое недовольство болельщиков, так как по некоторым данным, полиция начала применять слезоточивый газ возле стадиона.

Ранее стало известно о том, что «Ливерпуль» попал в пробку по дороге на стадион. За прямой текстовой трансляцией матча «Реал» - «Ливерпуль» следить можно здесь.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.