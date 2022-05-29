Ширер: «Успехи «Реала» – это не везение»

Бывший английский футболист Алан Ширер высказался о триумфе «Реала».

Мадридский коллектив обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Они делают это раз за разом. Многие говорили, что «Манчестер Сити» должен был их обыгрывать, что «Реалу» повезло. Но это не везение – это их отношение, их тренер, опыт и качество – всё это было на высоте. Сегодня это снова принесло им победу, также себя проявил их вратарь. Куртуа – лучший игрок матча», – приводит слова Ширера BBC.

Единственный гол финала был забит на исходе часа игры. Автором мяча стал 21-летний Винисиус Жуниор. Тибо Куртуа в свою очередь совершил девять сейвов.