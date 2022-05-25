Между Мане и «Ливерпулем» по-прежнему нет договорённости

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане всё ещё не договорился с клубом о продлении контракта.

Соглашение сенегальца истекает через год, но стороны по-прежнему не близки к заключению новой сделки, о чём сообщает журналист-инсайдер Николо Скира. По сведениям источника, вопрос вероятного ухода Мане этим летом остаётся открытым, а главным претендентом на 30-летнего игрока считается мюнхенская «Бавария».

Садио Мане уже сообщил, что расскажет о своём будущем в «Ливерпуле» после завершения финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча, напомним, состоится 28 мая.

На счету лидера атаки «красных» 50 матчей и 23 забитых мяча в текущем сезоне.