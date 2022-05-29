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Лига чемпионов

Анчелотти пообещал Пересу победу в Лиге чемпионов после разгрома от «Барселоны»

29 Мая 2022 • 14:50 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после мартовского поражения от «Барселоны» (0:4) в матче 29-го тура испанской Примеры, пообещал президенту «королевского клуба» Флорентино Пересу выиграть Лигу чемпионов, сообщает Marca.

По информации источника, через некоторое время после разгромного поражения итальянский специалист встретился с Пересом на базе клуба, пообещав тому выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Напомним, вчера, 28 мая, состоялся финал главного клубного турнира Европы, в котором «сливочные» обыграли «Ливерпуль» (1:0). Для Анчелотти этот Кубок чемпионов стал четвёртым в его тренерской карьере. Помимо «Реала», наставник дважды выигрывал Лигу чемпионов вместе с «Миланом».     

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес
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