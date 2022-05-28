«Ливерпуль» подобрался к рекорду «Баварии» в финалах Лиги чемпионов

«Ливерпуль» не сумел огорчить мадридский «Реал» в первом тайме финальной битвы, но был очень активен в атаке.

Английская команда нанесла десять ударов по воротам до перерыва – это второй показатель в новой истории Лиги чемпионов. Больше ударов в течение первого тайма финалов наносила только «Бавария» – 16 в 2012 году против лондонского «Челси».

«Ливерпуль» повторил показатель всё той же «Баварии» образца 2010 года (против миланского «Интера») и «Барселоны» Пепа Гвардиолы в финале 2011 года против «Манчестер Юнайтед».

Примечательно, что на счету «Реала» в сегодняшнем первом тайме лишь один удар по воротам.