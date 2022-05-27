Алиссон: «Мы знаем, насколько хорош «Реал»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер рассказал, что его команда осведомлена о сильных сторонах мадридского «Реала». Напомним, что подопечным Юргена Клоппа завтра предстоит сыграть со «сливочными» в Париже в финале Лиги чемпионов.

«Мы должны использовать свои лучшие стороны. Мы знаем, насколько они хороши, насколько они сильны. Также мы знаем, что у них опытная команда и хорошие защитники. Но также мы знаем и о своих качествах и о том, на что мы способны», – цитирует Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что для Алиссона это будет второй финал Лиги чемпионов в карьере. Свой первый финал в 2019 году против «Тоттенхэма» бразилец выиграл, сохранив свои ворота сухими.