Сёмин назвал преимущество «Реала» над «Ливерпулем»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о финальном поединке Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Специалист назвал преимущество, которое имеет «королевский клуб» над командой Юргена Клоппа.

В беседе с «Чемпионатом» Юрий Павлович заявил, что «Реал» имеет преимущество за счет досрочного чемпионства в Ла Лиге. «Ливерпуль» же сражался за победу в АПЛ до последнего тура. По мнению Сёмина, у «сливочных» будут более свежие футболисты.

Решающий поединок турнира состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.