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Клопп – о финале Лиги чемпионов с «Реалом»: «Не верю в реванш, месть – отличная идея»

25 Мая 2022 • 23:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил, как проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 (1:3).

«Тогда был очень тяжелый вечер. Было несколько ключевых моментов: то, как мы пропустили, травма Салаха… Это был очень длинный сезон, мы никогда не играли в финале.

Я не верю в реванш, месть — отличная идея, но не думаю, что это правильно. В Германии говорят, что в жизни всегда встречаются дважды», — приводит слова Клоппа Cope.es.

Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» состоится в пригороде Парижа 28 мая. Встречу рассудит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало – в 22:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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