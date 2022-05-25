Клопп – о финале Лиги чемпионов с «Реалом»: «Не верю в реванш, месть – отличная идея»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил, как проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 (1:3).

«Тогда был очень тяжелый вечер. Было несколько ключевых моментов: то, как мы пропустили, травма Салаха… Это был очень длинный сезон, мы никогда не играли в финале.

Я не верю в реванш, месть — отличная идея, но не думаю, что это правильно. В Германии говорят, что в жизни всегда встречаются дважды», — приводит слова Клоппа Cope.es.

Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» состоится в пригороде Парижа 28 мая. Встречу рассудит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало – в 22:00 мск.