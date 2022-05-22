Мбаппе: «Буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе публично высказался о сорвавшемся переходе в мадридский «Реал».

«Хочу искренне поблагодарить «Реал» и Флорентино Переса – я осознаю, какая это привилегия, когда тебя зовут в такой великий клуб.

Я понимаю их разочарование. Буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов, находясь у себя дома.

Я рад продолжить своё развитие в стране, где я родился, вырос и реализовал себя. Здесь мне предоставляют возможность продолжать осуществлять свои мечты», – написал 23-летний француз в социальных сетях.

Напомним, что вчера Килиан Мбаппе и «ПСЖ» официально объявили о продлении контракта до 2025 года.