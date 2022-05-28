Анчелотти: «Будет удовольствием сыграть в финале именно против «Ливерпуля»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих ощущениях перед финалом Лиги чемпионов. Итальянец отметил, что для него будет удовольствием сыграть в решающем матче турнира именно против «Ливерпуля».

«У них замечательный состав, против них невероятно сложно играть. Они играют на очень высоком уровне в физически подкованной манере. Для нас будет удовольствием сыграть в финале именно против «Ливерпуля», – сказал Анчелотти на своей пресс-конференции.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реал» Мадридом стартует сегодня в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт на парижском стадионе «Парк де Франс».