УЕФА обвиняет в беспорядках болельщиков «Ливерпуля»

В УЕФА признали болельщиков «Ливерпуля» виновными в беспорядках у стадиона перед финалом Лиги чемпионов.

Как сообщается, тысячи болельщиков английского клуба пожелали попасть на матч с поддельными билетами – с наплывом не совладали турникеты парижского стадиона, что вызвало неконтролируемое скопление людей. Полиции пришлось применять слезоточивый газ, а начало матча было перенесено более чем на полчаса.

Мадридский «Реал» отпраздновал победу на поле (1:0), став 14-кратным победителем Лиги чемпионов.