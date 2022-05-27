Клопп: «Мы не выиграем финал, если будем думать только о мести «Реалу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Команды уже встречались в финале 2018 года – и победу тогда отпраздновал «Реал» (3:1).

«У нас есть ощущение, что мы должны взять реванш, но это не может быть нашей главной целью. Если мы будем думать только о мести, то не добьёмся победы.

«Реал» – команда мирового уровня. Они знают, как выигрывать матчи. Их состав не сильно изменился с 2018 года, но линия защиты претерпела серьёзные изменения. Кроме того, у них больше нет Криштиану Роналду, зато есть Бензема, Винисиус и Родриго, представляющие серьёзную угрозу в атаке», – отметил Клопп.