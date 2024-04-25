Рожков: «Не хочу, чтобы «Реал» в очередной раз выиграл Лигу чемпионов»

Игрок казанского «Рубина» Илья Рожков высказался о полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. В ½ финала мадридский «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией», а дортмундской «Боруссии» будет противостоять «ПСЖ».

«Я за «Боруссию». Не хочу, чтобы «Реал» в очередной раз выиграл Лигу чемпионов», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне триумфатором Лиги чемпионов УЕФА стал английский клуб «Манчестер Сити». В финальном матче подопечные Хосепа Гвардиолы победили миланский «Интер» со счетом 1:0. В нынешнем розыгрыше «горожане» вылетели от «Реала».