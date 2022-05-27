Мерсон: «Финал Лиги чемпионов выиграет тот, кто забьёт первым»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон дал свой прогноз на исход финала Лиги чемпионов.

«Учитывая все камбэки «Реала» в Европе в этом сезоне, это, вероятно, смелое заявление, но команда, которая забьет первой, выиграет эту игру», - сказал Мерсон в интервью Sportskeeda.

При этом Мерсон указал на Бензема, как на самого вероятного автора гола в финале.

«В этом сезоне он забивает абсолютно из ничего. Гол в ворота «Манчестер Сити» не был и полу-шансом, но он легко расправился с вратарем. Что касается его пенальти, кто еще попытается пробить Паненко в полуфинале Лиги чемпионов, когда шансы против вас?» - сказал Мерсон.

Финал между «Ливерпулем» и «Реалом» начнется в субботу, 28 мая, в 22:00 по московскому времени.