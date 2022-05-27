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Фирмино: «Я хочу остаться в «Ливерпуле»

27 Мая 2022 • 15:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.60
28.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил о своём желании остаться в клубе. Напомним, что контракт бразильца с мерсисайдцами, как и в случае с Салахом и Мане, истекает в конце следующего сезона.

«Я благодарен Богу, что могу играть за «Ливерпуль». За великую команду с отличными партнёрами. Конечно, я хотел бы остаться в «Ливерпуле», – цитирует бразильского форварда официальный сайт клуба.

Ранее Фирмино был вынужден пропустить весеннюю часть сезона из-за повреждения. При этом бразилец должен быть готов принять участие в завтрашнем финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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