Фирмино: «Я хочу остаться в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил о своём желании остаться в клубе. Напомним, что контракт бразильца с мерсисайдцами, как и в случае с Салахом и Мане, истекает в конце следующего сезона.

«Я благодарен Богу, что могу играть за «Ливерпуль». За великую команду с отличными партнёрами. Конечно, я хотел бы остаться в «Ливерпуле», – цитирует бразильского форварда официальный сайт клуба.

Ранее Фирмино был вынужден пропустить весеннюю часть сезона из-за повреждения. При этом бразилец должен быть готов принять участие в завтрашнем финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».