Сёмин: Симпатизирую Анчелотти

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, что ему очень нравится работа главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что он очень симпатизирует итальянскому специалисту, который удачно работал во всех командах. Российский наставник отметил, что в финале Лиги чемпионов психологическое преимущество точно будет у команды Анчелотти, так как «Реал» выиграл титул и целенаправленно готовился к этому матчу, а «Ливерпуль» в итоге упустил чемпионство.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов состоится сегодня в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».