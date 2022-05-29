Винисиус – пятый в списке самых молодых голеодоров в истории финалов Лиги чемпионов

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт в финальном поединке против «Ливерпуля».

Бразилец отличился в возрасте 21 года и 320 дней – это пятый показатель в рейтинге самых молодых авторов голов в финалах Лиги чемпионов. В более раннем возрасте забивали только Патрик Клюйверт (18 лет и 327 дней), Карлос Альберто (19 лет и 167 днет), Ларс Риккен (20 лет и 322 дня) и Марко Асенсио (21 год и 133 дня), информирует Opta.

Гол Винисиуса был забит на 59-й минуте встречи при почти пятикратном преимуществе «Ливерпуля» по количеству ударов.