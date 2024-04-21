Бернарду Силва похвалил Лунина, который взял его пенальти по центру

На неделе «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по пенальти. Атакующий полузащитник «горожан» Бернарду Силва не реализовал одиннадцатиметровый удар – он пробил по центру, и Андрей Лунин, не ставший падать в сторону, поймал мяч. Силва дал комментарий по поводу своего удара.

«У меня было два варианта. Я думал пробить в одну из сторон – не скажу, в какую – или по центру. Я хотел бить вторым или третьим, чтобы посмотреть, как реагирует вратарь. Поскольку вратарь двигался, я подумал, что удар по центру будет хорошим решением, потому что в моменты давления вратари на 99% двигаются в сторону. Но он решил остаться, и я отдаю ему должное, он молодец», - цитирует Бернарду ESPN.