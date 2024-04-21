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Бернарду Силва похвалил Лунина, который взял его пенальти по центру

21 Апреля 2024 • 19:14 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Реал Мадрид

На неделе «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по пенальти. Атакующий полузащитник «горожан» Бернарду Силва не реализовал одиннадцатиметровый удар – он пробил по центру, и Андрей Лунин, не ставший падать в сторону, поймал мяч. Силва дал комментарий по поводу своего удара.

«У меня было два варианта. Я думал пробить в одну из сторон – не скажу, в какую – или по центру. Я хотел бить вторым или третьим, чтобы посмотреть, как реагирует вратарь. Поскольку вратарь двигался, я подумал, что удар по центру будет хорошим решением, потому что в моменты давления вратари на 99% двигаются в сторону. Но он решил остаться, и я отдаю ему должное, он молодец», - цитирует Бернарду ESPN.

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