Игрок «Рубина» Безруков: «Ройс заслужил взять Лигу чемпионов»

На минувшей неделе стали известны четыре полуфиналиста Лиги чемпионов УЕФА. Руслан Безруков, игрок казанского «Рубина» признался, что внимательно следит за турниром. Также футболист рассказал, что желает победы в турнире «Боруссии» из Дортмунда.

«Явного фаворита здесь нет. Очень хочу побелы «Боруссии». Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс, снова не чемпион... Надеюсь, это уже сбудется, и он станет чемпионом. Он заслужил», - говорит Безруков для портала Metaratings.

Напомним, что в первой полуфинальной паре в рамках двухматчевого противостояния сойдутся «ПСЖ» и «Боруссия», а в рамках второй пары – «Бавария» и мадридский «Реал». Первые матчи состоятся 30 апреля - 1 мая.