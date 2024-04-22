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Игрок «Рубина» Безруков: «Ройс заслужил взять Лигу чемпионов»

22 Апреля 2024 • 21:22 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
01.05 22:00

На минувшей неделе стали известны четыре полуфиналиста Лиги чемпионов УЕФА. Руслан Безруков, игрок казанского «Рубина» признался, что внимательно следит за турниром. Также футболист рассказал, что желает победы в турнире «Боруссии» из Дортмунда.

«Явного фаворита здесь нет. Очень хочу побелы «Боруссии». Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс, снова не чемпион... Надеюсь, это уже сбудется, и он станет чемпионом. Он заслужил», - говорит Безруков для портала Metaratings.

Напомним, что в первой полуфинальной паре в рамках двухматчевого противостояния сойдутся «ПСЖ» и «Боруссия», а в рамках второй пары – «Бавария» и мадридский «Реал». Первые матчи состоятся 30 апреля - 1 мая.

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