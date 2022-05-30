Алаба — о Куртуа: Его спасения — это безумие

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба прокомментировал игру вратаря Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«То, что сделал Тибо — это просто безумие. Он делал это на протяжении всего сезона, он уже много раз спасал нашу команду!» — приводит слова Алабы Sport 1.

На вопрос о том, является ли Куртуа лучше вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, защитник сказал, что он не хочет проводить такие сравнения.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале турнира «Ливерпуль» со счетом 1:0. Ворота мадридского клуба остались «сухими» благодаря выдающейся игре голкипера Тибо Куртуа, который совершил несколько решающих сейвов.