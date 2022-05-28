Генич высказался о финале Лиги чемпионов

Известный российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Барселоной».

Генич сказал «РБ-Спорту», что «Ливерпуль» за последние годы окреп, так что именно мерсисайдцы должны в итоге выиграть трофей. Комментатор отметил, что можно верить в чудесную игру Бензема и тактический гений Анчелотти, но «Ливерпуль» сейчас играет в более сбалансированный футбол, чем «сливочные».

Напомним, что встреча между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня в Париже. Матч начнётся в 22.00 по московскому времени.