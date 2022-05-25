Бензема: Мечтаю ещё раз выиграть Лигу чемпионов

Звёздный французский нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал журналистам, что мечтает выиграть ещё одну Лигу чемпионов в составе мадридской команды.

Бензема сказал, что очень хочет выиграть вместе с «Реалом» ещё одну Лигу чемпионов, но для этого всем игрокам необходимо приложить огромные усилиям. Форвард отметил, что только после завершения карьеры сможет понять, вписал ли он себя в историю мадридского клуба.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже на известном стадионе «Стад-де-Франс».