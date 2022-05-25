Модрич высказался о роли Анчелотти в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о роли главного тренера команды Карло Анчелотти.

«Он великий тренер, один из лучших в истории этого вида спорта. Больше всего я хотел бы подчеркнуть его личность, его образ жизни, его способ обращения с людьми.

Это лучшее, что есть в Карло. И, конечно, если у нас такая хорошая атмосфера, то отчасти благодаря ему. Надеюсь, что все закончится наилучшим образом, и это будет благодаря ему. Своим образом он убедил игроков быть в большей степени коллективом. И мы настоящая, скромная семья, мы помогаем друг другу. Все благодаря Карло», — приводит слова Модрича RadioMARCA.

Напомним, 28 мая «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча состоится на «Стад де Франс» в пригороде Парижа. Начало – в 22:00 мск.