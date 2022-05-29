Оуэн: Всё ещё считаю «Ливерпуль» лучшей командой в Европе

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался по поводу поражения мерсисайдского клуба в финале Лиги чемпионов.

Оуэн сказал, что подопечные Юргена Клоппа играли очень хорошо, но «Реал», благодаря опыту и нестандартному мышлению, всё же оказался сильнее. Экс-игрок отметил, что даже несмотря на неудачный финал, всё равно считает «Ливерпуль» лучшей командой в Европе, а поражение от «Реала» является единичным случаем.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов футболисты «Ливерпуля» минимально проиграли «Реалу» со счётом 0:1. Команда Клоппа по итогам сезона заняла второе место в АПЛ.