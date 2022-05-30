Фанаты «Атлетико» убрали со стадиона табличку Куртуа

Спустя два дня после финала Лиги чемпионов произошёл неприятный инцидент в Мадриде. Герой решающего матча турнира, голкипер «Реала» Тибо Куртуа лишился памятной доски на стадионе «Атлетико». Об этом сообщает Marca.

Ранее в понедельник фанаты «матрасников» потребовали от руководства клуба убрать табличку с именем бельгийца. Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отказал, но добавил, что болельщики могут сами воплотить идею в жизнь. Долго ждать не пришлось.

Тибо Куртуа был частью славного «Атлетико» начала десятых, выиграв с командой Лигу Европы, чемпионат и Кубок Испании.