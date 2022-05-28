Брат Матипа: «Организация не достойна финала Лиги чемпионов»

Брат одного из участников финала Лиги чемпионов дал интервью с места событий.

«Организация вокруг стадиона и в его пределах не достойна финального матча Лиги чемпионов! Совершенно недопустимо использовать слезоточивый газ в местах с детьми и непричастными к беспорядкам людьми», – заявил в интервью Sky Sport Марвин Матип, чей брат Жоэль Матип должен начать встречу против мадридского «Реала» на скамейке запасных.

Старт финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» был отложен на 22:36 по московскому времени.