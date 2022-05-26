Бэйл вошёл в заявку «Реала» на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Тренерский штаб «Реала» во главе с главным тренером Карло Анчелотти опубликовал список игроков, которые смогут принять участие в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Таким образом, мадридский список состоит из 26 игроков:
Вратари: Куртуа, Лунин и Фуидиас.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас, Себальос, Иско, Камавинга.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Бэйл, Винисиус, Родриго, Мариано.
Матч «Реал» - «Ливерпуль» состоится 28 мая в пригороде Парижа. Начало – в 22:00 мск.