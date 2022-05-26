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Бэйл вошёл в заявку «Реала» на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

26 Мая 2022 • 19:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.50
28.05 22:00

Тренерский штаб «Реала» во главе с главным тренером Карло Анчелотти опубликовал список игроков, которые смогут принять участие в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Таким образом, мадридский список состоит из 26 игроков:

Вратари: Куртуа, Лунин и Фуидиас.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас, Себальос, Иско, Камавинга.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Бэйл, Винисиус, Родриго, Мариано.

Матч «Реал» - «Ливерпуль» состоится 28 мая в пригороде Парижа. Начало – в 22:00 мск.  


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Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Гарет Бэйл
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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