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Кроос: «Сейчас «Ливерпуль» лучшая команда, чем была в 2018»

27 Мая 2022 • 16:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.60
28.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что с момента финала Лиги чемпионов в Киеве «Ливерпуль» стал более сильной командой. Немец признал, что подопечные Клоппа добились прогресса в последние сезоны.

«Честно говоря, я думаю, что сейчас «Ливерпуль» является куда более сильной командой, чем в 2018. Они смогли сохранить своих лучших игроков, и к тому же усилились другими футболистами. Тьяго Алькантара усилил их игру в полузащите. В целом, они добились большого прогресса», – цитирует Крооса Daily Mirror.

Напомним, что 4 года назад мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счётом 3:1. Два своих гола «сливочные» забили после ошибки голкипера Лориса Кариуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Тони Кроос
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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