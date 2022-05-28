Далглиш: «Надеюсь, «Реалу» не повезёт в финале»

Легендарный бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш высказался о финале Лиги чемпионов, в котором «красные» сыграют с мадридскиим «Реалом».

«Реал» и «Ливерпуль» – две сильнейшие команды Европы наряду с «Манчестер Сити», – заявил Далглиш в интервью Sky Sports. – Надеюсь, «Реалу» не повезёт в этом матче, но у них отличные игроки и прекрасный тренер. Нас ждёт увлекательное шоу. Даже если мы [«Ливерпуль»] потерпим поражение, этот сезон останется выдающимся для нас», – отметил шотландец.

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в Лиге чемпионов во второй раз за последние четыре года. В 2018 году верх взяли испанцы – 3:1.