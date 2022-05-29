Что сказал Бензема после триумфа в Лиге чемпионов

Лидер мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем». Испанский гранд выиграл с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте.

«Мы безумно счастливы, горжусь командой. «Реал» оформил заслуженный дубль. Мы провели тяжелейшую игру, но в Лиге чемпионов иначе не бывает. Для меня этот успех очень много значит, тем более, что я смог победить на своей родине», - цитирует Карима пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что это 14-я победа «королевского клуба» в Лиге чемпионов. «Реал» является неоспоримым лидером в этом показателе.