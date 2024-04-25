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Лига чемпионов

Хави: «Считаю, что «Барселона» готова бороться с величайшими командами Европы»

25 Апреля 2024 • 15:33 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о результатах команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, каталонский клуб добрался до четвертьфинала турнира, где вылетел от «ПСЖ».

— Мне кажется, что команда стала лучше. Два года назад мы играли в Мюнхене и не могли конкурировать, но сегодня, я считаю, мы в состоянии бороться с величайшими командами Европы, — приводит слова Хави Barca Universal.

Специалист добавил, что, конечно, у команды есть определенные проблемы, но «Барселона» хочет снова проверить свои силы в Лиге чемпионов.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге, набрав 70 очков в 32 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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