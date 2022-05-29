Полузащитник «Реала»: Куртуа был невероятен, как и обычно

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился с журналистами эмоциями после победы мадридского клуба в финале Лиги чемпионов.

Вальверде сказал, что это была великолепная кампания и очень приятно завершить её на столь приятной ноте. Полузащитник отметил, что финальный поединок был очень тяжёлый, но Тибо Куртуа был невероятен, как и обычно.

Напомним, что бельгийский голкипер в итоге был назван лучшим игроком финального матча, в котором «королевский клуб» минимально обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора.