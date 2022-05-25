Хаби Алонсо - о Клоппе: «Его главное качество – получать максимум от своих игроков»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо поделился своим мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Он интенсивный, он очень страстный, и я думаю, что одно из его лучших качеств заключается в том, что он может получить максимум от своих игроков», - отметил бывший полузащитник, который сейчас является тренером второй команды «Реал Сосьедад».

Также он высказал свое мнение по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов.

«Что бы ни случилось, даже если «Реал» победит, то «Ливерпуль» победит в будущем. Посмотрим. Это финал Лиги чемпионов, так что просто наслаждайтесь», - сказал Алонсо.

Решающая игра Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 28 мая, в Париже.