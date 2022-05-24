Алаба подтвердил, что готов сыграть против «Ливерпуля»

Защитник «Реала» Давид Алаба подтвердил, что полностью восстановился после травмы бедра.

«Я чувствую себя очень хорошо, у меня было время восстановиться. В эти дни я очень много работал, чтобы быть готовым», - сказал защитник в интервью Mundo Deportivo.

Это означает, что «Реал» готов выставить на финал Лиги чемпионов свою оборону в оптимальном составе. Решающая игра с «Ливерпулем» пройдет 28 мая в Париже.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.