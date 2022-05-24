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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба подтвердил, что готов сыграть против «Ливерпуля»

24 Мая 2022 • 22:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Защитник «Реала» Давид Алаба подтвердил, что полностью восстановился после травмы бедра.

«Я чувствую себя очень хорошо, у меня было время восстановиться. В эти дни я очень много работал, чтобы быть готовым», - сказал защитник в интервью Mundo Deportivo.

Это означает, что «Реал» готов выставить на финал Лиги чемпионов свою оборону в оптимальном составе. Решающая игра с «Ливерпулем» пройдет 28 мая в Париже.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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