Победа «Реала» в Лиге чемпионов может обогатить «Челси»

Лондонский «Челси» может обогатиться за счет успешного выступления мадридского «Реала» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

«Пенсионеры» могут заработать кругленькую сумму благодаря Эдену Азару, которого продали в «королевский клуб». Дело в том, что по условиям трансфера лондонцы должны получить от «Реала» бонусную выплату, если команды выиграет Лигу чемпионов. При этом точная сумма пока не называется.

Стоит отметить, что за триумф «Реала» в Ла Лиге лондонцы получили дополнительные 20 миллионов фунтов (23 млн евро).

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. В решающем матче «Реал» встретится с «Ливерпулем».