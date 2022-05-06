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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Победа «Реала» в Лиге чемпионов может обогатить «Челси»

06 Мая 2022 • 12:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
28.05 22:00

Лондонский «Челси» может обогатиться за счет успешного выступления мадридского «Реала» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

«Пенсионеры» могут заработать кругленькую сумму благодаря Эдену Азару, которого продали в «королевский клуб». Дело в том, что по условиям трансфера лондонцы должны получить от «Реала» бонусную выплату, если команды выиграет Лигу чемпионов. При этом точная сумма пока не называется.

Стоит отметить, что за триумф «Реала» в Ла Лиге лондонцы получили дополнительные 20 миллионов фунтов (23 млн евро).

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. В решающем матче «Реал» встретится с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эден Азар
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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