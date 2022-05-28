Андронов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Реал»

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов рассказал, чего ждет от финального поединка Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем».

В специальном прогнозе для «Рейтинга Букмекеров» Андронов заявил, что ставит на победу мерсисайдцев в основное время. По мнению комментатора, подопечные Юргена Клоппа будут иметь преимущество в атакующей линии.

«Ливерпуль» и «Реал» выйдут на поле «Стад де Франс» сегодня, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Детальная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.