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Лига чемпионов

Андронов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Реал»

28 Мая 2022 • 11:54 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 8 ч. 33 мин.

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов рассказал, чего ждет от финального поединка Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем».

В специальном прогнозе для «Рейтинга Букмекеров» Андронов заявил, что ставит на победу мерсисайдцев в основное время. По мнению комментатора, подопечные Юргена Клоппа будут иметь преимущество в атакующей линии.

«Ливерпуль» и «Реал» выйдут на поле «Стад де Франс» сегодня, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Детальная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Алексей Андронов
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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