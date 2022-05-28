Финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет с «Ливерпулем» отложен на 20 минут.

По данным французских СМИ полиция возле стадиона, на котором пройдёт матч, «Стад де Франс» полиция начала применять слезоточивый газ. Причиной этого стало проникновение фанатов «Ливерпуля» на стадион без билетов.

Ранее стало известно о том, что «Ливерпуль» попал в пробку по дороге на стадион. За прямой текстовой трансляцией матча «Реал» - «Ливерпуль» следить можно здесь.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.